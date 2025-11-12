У Феодосії вражено 2 резервуари з пальним: як вони виглядають із супутника
- Сили оборони України уразили нафтовий термінал у Феодосії у тимчасово окупованому Криму.
- Дрони FP-2 уразили два резервуари з пальним, з'явились супутникові знімки.
Сили оборони завдали кілька ударів нафтовій інфраструктурі окупантів. Зокрема, влучання сталось по нафтовому терміналу у Феодосії у тимчасово окупованому Криму.
На кадрах видно, які саме резервуари із пальним уразили дрони. Про це інформує 24 Канал з посиланням на 14-й окремий полк БпАК СБС ЗСУ та Dnipro Osint.
Дивіться також У загарбників – пропущений: на окупованій Донеччині під атакою була ТЕС – вогняні кадри
Куди влучили дрони Сил оборони?
Бійці 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ повідомили 11 листопада, що уразили кілька об'єктів окупантів. Під приціл дронів потрапив також нафтовий термінал у Феодосії.
Дрони FP-2 влучили у два резервуари з пальним на території АТ "Морський нафтовий термінал". Osint-дослідники показали, як виглядають об'єкти, які потім уразили, із супутників.
Резервуари термінала, які згодом атакували ЗСУ / Фото з телеграму Dnipro Osint
Резервуари окупантів у Феодосії / Фото з телеграму Dnipro Osint
Зауважимо, що Морський нафтовий термінал у Феодосії є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів на Кримський півострів та ТОТ Півдня України.
Що ще вибухало у Росії?
Підрозділи Сил оборони України повідомили 11 листопада, що завдали удару по російському НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області. Через атаку там чули вибух і сталося займання.
Також під ударом був Саратовський НПЗ та склад і позиції російських військових на окупованій частині Донеччини.