У Кривому Розі "Шахед" влучив у підприємство: чи є постраждалі

У Кривому Розі зафіксували влучання ворожого безпілотника під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, дрон атакував підприємство.

У місті зберігається загроза удару ворожих безпілотників. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами" та балістикою: скільки збила ППО

Що відомо про влучання?

У Повітряних Силах повідомляли про загрозу БпЛА для Кривогу Рогу. Дрон рухався зі сходу. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки "Шахедів" над містом. Згодом пролунали вибухи.

Пізніше Вілкул повідомив, що БпЛА влучив у підприємство. За попередніми даними постраждалих немає. Деталі про наслідки будуть уточнені пізніше.

Повітряна тривога у місті та районі триває. В регіоні продовжують фіксувати різні дрони, які можуть становити загрозу до відбою.

Нагадаємо, що ворог також завдав удару по Кривому Розі днем раніше. Тоді місто на місто летіли балістичні ракети. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про наслідки нічної атаки дронів на Україну?