7 вересня, 04:18
Вибухи пролунали в Одесі – біля міста "Шахеди"

Олесь Друкач
Основні тези
  • В ніч на 7 вересня в Одеській області зафіксовано атаку ворожих дронів.
  • У самій Одесі було чутно вибухи.

Ворожі дрони залетіли вночі 7 вересня в Одеську область. Одеса почула звуки вибухів.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака на Одещину 7 вересня: що відомо?

Повітряна тривога в Одеській області почалася о 22:34 6 вересня. Уночі 7 вересня після 4 години біля Одеси помітили ворожі безпілотники. 

Монітори писали у соціальних мережах, що в Одесі пролунали вибухи, а загрожує місту близько 10 ударних БпЛА російської армії. 

Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?

  • Влучання дронів у Запоріжжі зафіксували у підприємства, почалися пожежі.
  • Дрони Росії пошкодили багато будинків у Києві, це багатоповерхівки й там також помітили вогонь.