20 вересня, 16:50
Вибухи пролунали на Запоріжжі: працює ППО

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Запорізькій області працює українська протиповітряна оборона через російські атаки дронами.
  • Іван Федоров закликав мешканців залишатися у безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Росіяни вкотре атакують українські міста. Удень 20 вересня вибухи пролунали у Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Чому на Запоріжжі прогриміли вибухи?

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації розповів, що в регіоні працює українська протиповітряна оборона.

Раніше у Повітряних Силах заявляли про низку російських безпілотників у кількох областях України. Зокрема, дрони летіли над Миколаївщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною та Чернігівщиною.

Іван Федоров закликав українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Масована атака на Україну 20 вересня: що відомо?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня російські загарбники масовано атакували Україну. Окупанти запустили ударні дрони та ракети.

  • Лише над Миколаївщиною було збито/подавлено 28 БпЛА типу Shahed/безпілотників-імітаторів різних типів.

  • Цивільна інфраструктура та житлові будинки були уражені в Дніпрі, Миколаєві, Чернігові, Запоріжжі, Полтаві, Києві, Одесі, Сумах та Харкові. У Дніпрі ракета, оснащена касетними боєприпасами, була спрямована по житлових будинках. Щонайменше троє людей загинули, 26 поранені.

  • Загалом уночі Росія запустила 579 дронів та 40 ракет.