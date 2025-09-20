Вибухи пролунали на Запоріжжі: працює ППО
- У Запорізькій області працює українська протиповітряна оборона через російські атаки дронами.
- Іван Федоров закликав мешканців залишатися у безпечних місцях під час повітряної тривоги.
Росіяни вкотре атакують українські міста. Удень 20 вересня вибухи пролунали у Запорізькій області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Чому на Запоріжжі прогриміли вибухи?
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації розповів, що в регіоні працює українська протиповітряна оборона.
Раніше у Повітряних Силах заявляли про низку російських безпілотників у кількох областях України. Зокрема, дрони летіли над Миколаївщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною та Чернігівщиною.
Іван Федоров закликав українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Масована атака на Україну 20 вересня: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня російські загарбники масовано атакували Україну. Окупанти запустили ударні дрони та ракети.
Лише над Миколаївщиною було збито/подавлено 28 БпЛА типу Shahed/безпілотників-імітаторів різних типів.
Цивільна інфраструктура та житлові будинки були уражені в Дніпрі, Миколаєві, Чернігові, Запоріжжі, Полтаві, Києві, Одесі, Сумах та Харкові. У Дніпрі ракета, оснащена касетними боєприпасами, була спрямована по житлових будинках. Щонайменше троє людей загинули, 26 поранені.
Загалом уночі Росія запустила 579 дронів та 40 ракет.