Росіяни вкотре атакують українські міста. Удень 20 вересня вибухи пролунали у Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також На Україну летіли майже 600 БпЛА та 40 ракет: у мережі показали мапу їхнього руху

Чому на Запоріжжі прогриміли вибухи?

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації розповів, що в регіоні працює українська протиповітряна оборона.

Раніше у Повітряних Силах заявляли про низку російських безпілотників у кількох областях України. Зокрема, дрони летіли над Миколаївщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною та Чернігівщиною.

Іван Федоров закликав українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Масована атака на Україну 20 вересня: що відомо?