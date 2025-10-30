У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог вгатив ракетою

Разом з ударними безпілотниками росіяни атакують Україну за допомогою ракетного озброєння. Під час цього гучно було у Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Дивіться також Понад 650 дронів і пів сотні ракет, – Зеленський назвав жахливі цифри масованої атаки

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили близько 11:41.Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння.

Орієнтовно о 12:03 про загрозу ракетного удару для території регіону повідомив начальник обласної військової адміністрації. Вже за кілька хвилин у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.

У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Подробиць стосовно потенційних наслідків атаки наразі не вказують.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Які регіони росіяни атакували раніше?

Незадовго після вибухів у Запоріжжі гучно було у Дніпропетровській області. Повітряну тривогу у регіоні оголошували о 12:00. Ані міський голова, ані обласна військова адміністрація поки не коментували цю інформацію.

Раніше вибухи пролунали у Сумах. За даними ОВА, зафіксували влучання БпЛА, попередньо типу "Італмас", по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, є поранені.

До слова, Запорізька область також перебувала під ворожим ударом уночі. Відомо про 17 постраждалих, серед них 6 дітей – 3 дівчаток та 3 хлопчиків. Також рятувальники дістали з-під завалів людину, чоловік загинув.