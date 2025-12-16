Укр Рус
16 грудня, 08:50
Понад 80 дронів летіло на Росію: одна з областей була під масованим ударом

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У ніч на 16 грудня дрони знову атакували Росію, під масованим ударом опинилася Брянська область.
  • Ворожа ППО нібито збила 83 безпілотники, частина цілей летіла на Москву.

У ніч на вівторок, 16 грудня, у Росії знову було неспокійно. Країну-агресорку вкотре атакували невідомі дрони.

Зокрема, деякі з них летіли на Москву. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ворожого міноборони.

Що відомо про атаку на Росію 16 грудня?

Загалом протягом ночі російські засоби ППО "нарахували" щонайменше 83 безпілотники. В атаці вже звинуватили Україну. Зокрема, ворогові нібито вдалося збити:

  • 64 дрони – над територією Брянської області;
  • 9 дронів – над територією Калузької області;
  • 5 дронів – над територією Смоленської області;
  • 2 дрони – над Московським регіоном
    (зокрема 1, що летів на Москву);
  • 2 дрони – над територією тимчасово окупованого Криму;
  • та 1 – над територією Тверської області.

Згодом цю інформацію підтвердили посадовці по регіонах. За словами губернатора Брянщини Олександра Богомаза, минулося без постраждалих і руйнувань, однак "на місці" працюють оперативні та екстрені служби.

Про "падіння уламків" також написав начальник Смоленщини Василь Анохін, а мер Москви Сергій Собянин додав, що в напрямку російської столиці збили ще один дрон.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб,
– небагатослівно зазначив він.

Наразі про інші наслідки нічних ударів не повідомляють.

Як завершилися попередні атаки?

  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження напередодні вночі Астраханського газопереробного заводу. На території підприємства пролунали вибухи та виникла потужна пожежа.

  • У ніч на 15 грудня також неспокійно було в Московській області. На гучні звуки та задимлення скаржилися жителі Кашира, у якому розташована ГРЕС.

  • Також загоряння помітили після вибухів неподалік Ростова-на-Дону.