Более 80 дронов летело на Россию: одна из областей была под массированным ударом

В ночь на вторник, 16 декабря, в России снова было неспокойно. Страну-агрессора в очередной раз атаковали неизвестные дроны.

В частности, некоторые из них летели на Москву. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет вражеского минобороны.

Что известно об атаке на Россию 16 декабря?

Всего в течение ночи российские средства ПВО "насчитали" по меньшей мере 83 беспилотника. В атаке уже обвинили Украину. В частности, врагу якобы удалось сбить:

64 дрона – над территорией Брянской области;

9 дронов – над территорией Калужской области;

5 дронов – над территорией Смоленской области;

2 дрона – над Московским регионом

(в том числе 1, летевший на Москву); 2 дрона – над территорией временно оккупированного Крыма;

и 1 – над территорией Тверской области.

Позже эту информацию подтвердили чиновники по регионам. По словам губернатора Брянщины Александра Богомаза, прошло без пострадавших и разрушений, однако "на месте" работают оперативные и экстренные службы.

О "падении обломков" также написал начальник Смоленщины Василий Анохин, а мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в направлении российской столицы сбили еще один дрон.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,

– немногословно отметил он.

Сейчас о других последствиях ночных ударов не сообщают.

Как завершились предыдущие атаки?