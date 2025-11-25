Це чекає і Москву: як росіяни гатили своєю ж ППО по Краснодарському краю

В ніч проти 25 листопада були атаковані стратегічні об'єкти Росії, туди зокрема прилетіли дрони. Росіяни намагались відбити атаку, проте щось пішло не так. Є кадри, як їхня ракета ППО полетіла не туди, а в бік будинків. Вони могли застосувати ЗРК "Панцир".

Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що відрізок від миті виявлення цілі до її знищення становить 18 – 20 кілометрів.

Росіяни розташовують "Панцирі" в міській забудові

Військовий експерт пояснив, що ЗРК "Панцир" чи подібні йому росіяни розгортають в районі житлових забудов. Зокрема, ними заповнена столиця Росії.

Це чекає на Москву, якщо спрямувати на російську столицю від 500 до 1000 дронів. Хоча московська ППО доволі потужна, але якщо використати серйозну кількість, декілька тисяч БпЛА, то частина з них зможе пройти й "Панцирі" будуть розстрілювати московські багатоповерхівки,

– озвучив Світан.

Зі слів полковника запасу ЗСУ, всі українські аеромеханізми, які можуть дістатися до російського тилу, краще заводити з боку моря. Адже над морем на певній висоті росіяни їх практично не бачать.

"Їм доводиться спрямовувати ракету в задню напівсферу. Реакція системи така, що вони не встигають перехопити ні дрони, ні ракети. До того ж росіяни криворукі, самі доб'ють свою інфраструктуру. В них неправильно обране розташування ЗРК, їх не можна встановлювати у міському секторі", – пояснив Світан.

