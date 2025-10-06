За 1300 кілометрів від України: у Тюмені БпЛА атакували НПЗ
- У Тюмені на НПЗ стався вибух, ймовірно, через атаку двох БпЛА.
- Місцева влада заперечує пожежу, але в мережі є фото руйнувань.
У Росії 6 жовтня пролунали чергові вибухи. Зокрема, гучно було у Тюмені на місцевому НПЗ.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Де пролунали нові вибухи у Росії?
Тюменський НПЗ розташований у мікрорайоні Антіпіно. Місцеві кажуть, що нібито бачили 2 БпЛА, які й атакували завод.
Він, до слова, розташований за 1300 кілометрів від державного кордону України.
До місця інциденту з'їжджалися автомобілі пожежної служби та швидкі.
Обережно, нецензурна лексика! Ситуація у Тюмені: дивіться відео
Згодом місцева влада запевнила, що ніяких пожеж не виникло, а ситуація під контролем. Втім, 3 БпЛА на території заводу таки знайшли і "знешкодили".
У мережі уже показали руйнування на території НПЗ.
Наслідки вибуху на НПЗ / Фото Exilenova+
Де розташований НПЗ у Тюмені: дивіться на карті
Неспокійно також у Пермській області. Місцеві стверджували, що вибухи пролунали на території заводу ОАО "Уралоргсинтез", та згодом з'явилися повідомлення, що гучно було заводі з переробки пластику.
Там нібито спалахнув один із цехів.
Де розташований ОАО "Уралоргсинтез": дивіться на карті
Останні вибухи у Росії
Бєлгород у Росії уже кілька днів перебуває під атакою та відчув на собі наслідки війни. Після прильотів "добрих" дронів по місту виник блекаут.
Нещодавно ЗСУ атакували один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії – "Завод ім. Я.М. Свердлова". Там лунали численні вибухи та спалахнули пожежі.
Гучно було також у Нижньогородській області. Дрони атакували завод "Лукойла", після чого почалася масштабна пожежа.