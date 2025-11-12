У російському Будьонновську було гучно: під атакою міг бути газопереробний завод
- Уночі 12 листопада Ставропольський край Росії був атакований дронами, які пошкодили промислову зону в Будьонновську.
- Ціллю атаки було підприємство "Ставролен", газопереробний завод якого є частиною комплексу заводу "Ставролен" і дочірньою компанією "Лукойлу".
Уночі 12 листопада Ставропольський край Росії був під атакою дронів. Місцева влада заявила про пошкодження промислової зони.
Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Що відомо про атаку на Будьонновськ?
Місцевий губернатор підтвердив атаку та заявив, що сили ППО нібито знешкодили БпЛА у регіоні. За його словами, унаслідок атаки немає постраждалих.
Через уламки збитих БпЛА на території промзони Будьонновська сталося загоряння,
– сказав він.
Момент вибуху в Будьонновську / Фото Exilenova+
Монітори пояснили, що ціллю атаки було підприємство "Ставролен". Цей газопереробний завод (ГПЗ) був побудований в рамках комплексу заводу "Ставролен". Він є дочірньою компанією "Лукойлу" та містотворчим підприємством.
Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 мільярди метри кубічні на рік був введений в експлуатацію у 2015 році на базі "Ставролен". Пізніше були розпочаті роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику. Таким чином, ГПЗ побудований не окремо, а як частина виробничого комплексу заводу "Ставролен".
Які регіони Росії атакували останнім часом?
Нещодавно Сили оборони уразили НПЗ в Оренбурзькій області Росії. Відстань до цілі склала 1400 кілометрів.
На цьому НПЗ – чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне пальне, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут, і є одним із провідних нафтопереробних заводів Росії.
Крім того, 11 листопада Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ і морському нафтовому терміналу у Феодосії. А на тимчасово окупованих територіях Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.