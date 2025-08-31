Сили оборони вдарили по аеродрому "Бутурлиновка" у Воронезькій області: що уразили захисники
- Сили оборони України вдарили по аеродрому "Бутурлиновка" у Воронезькій області вночі 21 серпня.
- Удар уразив техніко-експлуатаційну частину аеродрому, відповідальну за ремонт та обслуговування авіаційної техніки.
Українські захисники атакували ворожий аеродром у Воронезькій області. Вони вдарили по "Бутурлиновці" в ніч проти 21 серпня.
Про це пише 24 Канал із посиланням на дані OSINT-фахівців.
Дивіться також США посилюють можливості України для глибших ударів по Росії, – посол при НАТО
Що уразили Сили оборони?
Українські воїни здійснили успішну атаку на ворожий аеродром. Захисники вдарили по аеродрому "Бутурлиновка" у Воронезькій області Росії вночі 21 серпня.
Стало відомо, що внаслідок удару було уражено техніко-експлуатаційну частину аеродрому, яка відповідає за ремонт, обслуговування та технічну підтримку авіаційної техніки, що експлуатується на цій базі.
Наслідки удару по аеродрому у Воронезькій області / Фото OSINT-аналітиків
Удари по російських об'єктах: що відомо?
30 серпня українські безпілотники, ймовірно, уразили ворожі гелікоптери. Мовиться про Мі-8 та Мі-24.
ГУР 30 серпня 2025 року атакувало Алексінський хімкомбінат в Тульській області. На цьому хімзаводі в Алексіні виробляють компоненти для порохів, які застосовуються в боєприпасах великих калібрів.
У Генштабі ЗСУ атакували два російських НПЗ за ніч 30 серпня: "НПЗ Краснодарський" та нафтопереробний завод "Cизранський".