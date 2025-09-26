За неповні два місяці ЗСУ уразили 85 важливих об'єктів на території Росії. З них – 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об'єкти ВПК.

Про це головком сказав 25 вересня на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також У Росії палає Афіпський НПЗ: по ньому влучили дрони

Які наслідки систематичних ударів по Росії?

За словами Сирського, удари по ворожому тилу спричинили паливну кризу, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення окупаційної армії.

Також суттєво знизилися можливості ВПК противника – і це можна побачити на полі бою.

Успішні українські атаки змусили росіян сховати флот на базі в Новоросійську та відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту.

Генерал наголосив, що Україна продовжує нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють далекобійні удари по Росії. Головком підкреслив, що програма DeepStrike – це одна із найсильніших сторін України, яка до того ж отримала високу оцінку від партнерів.

Що відомо про останні ураження об'єктів у Росії?