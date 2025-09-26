Союзники високо оцінили: Сирський назвав одну із найсильніших сторін України
- За неповні два місяці ЗСУ уразили 85 важливих об'єктів на території Росії, з яких 33 – воєнні цілі, а 52 – об'єкти ВПК.
- Удари ЗСУ спричинили паливну кризу в Росії, зменшили можливості ВПК та змусили російський флот і авіацію відступити від лінії фронту.
За неповні два місяці ЗСУ уразили 85 важливих об'єктів на території Росії. З них – 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об'єкти ВПК.
Про це головком сказав 25 вересня на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також У Росії палає Афіпський НПЗ: по ньому влучили дрони
Які наслідки систематичних ударів по Росії?
За словами Сирського, удари по ворожому тилу спричинили паливну кризу, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення окупаційної армії.
Також суттєво знизилися можливості ВПК противника – і це можна побачити на полі бою.
Успішні українські атаки змусили росіян сховати флот на базі в Новоросійську та відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту.
Генерал наголосив, що Україна продовжує нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють далекобійні удари по Росії. Головком підкреслив, що програма DeepStrike – це одна із найсильніших сторін України, яка до того ж отримала високу оцінку від партнерів.
Що відомо про останні ураження об'єктів у Росії?
- ГУР атакували морськими дронами логістичні об'єкти Росії у портах Новоросійська і Туапсе, паралізувавши роботу нафтоналивного комплексу "Транснафти".
- Дрони СБУ подолали 1400 кілометрів – і вразили один із найбільших НПЗ Росії. Йдеться про "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Це вже друга атака на завод за короткий час, попередня відбулася 18 вересня.
- У ніч проти 20 вересня дрони СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальні станції трубопроводу Куйбишев – Тихорецьк, що беруть участь в експорті нафти через порт Новоросійськ. Унаслідок ударів зафіксовано пожежі на станціях "Зензеватка", "Совхозная-2" та "Самара", що призвело до зупинки перекачування нафти.