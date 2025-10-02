Укр Рус
24 Канал Новини України В окупованому Севастополі пролунали вибухи: в регіоні працювала ворожа ППО
2 жовтня, 20:40
2

В окупованому Севастополі пролунали вибухи: в регіоні працювала ворожа ППО

Тетяна Бабич
Основні тези
  • В Севастополі 2 жовтня пролунали вибухи.
  • Повідомляється, що ППО збивала безпілотники.

Вечір 2 жовтня жителі Криму зустрічали у вибуховій атмосфері. Місцеві чули сильні вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників.

Про таке пишуть в місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал. 

Дивіться також Такого не було з початку війни: стало відомо, що хочуть створити росіяни в порту Маріуполя 

Яка ситуація з безпекою в Криму? 

У районі Козачої бухти Севастополя очевидці повідомили про два потужні вибухи. До того ж вибухова хвиля прокотилася кількома вулицями міста. 

Відлуння чули на Південному узбережжі Криму та далі на схід, зокрема в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Керчі та поблизу Кримського мосту. 

Раніше в регіоні повідомлялося про щонайменше одну групу безпілотників, які намагалися обійти Севастополь у акваторії Чорного моря на значній відстані від берега. 

Також повідомляється, що один БпЛА було збито над морем неподалік Козачої бухти. За інформацією рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не зазнали пошкоджень. 

Водночас так званий губернатор Севастополя зазначив, що в регіоні росіяни відбиваються від атаки дронів ЗСУ.

Натомість вороже Міноборони відзвітувало про збиття 11 українських безпілотників.

Що відомо про удари по окупованому Криму?

  • У понеділок, 29 вересня, російські телеграм-канали заявили про удар дрона по нафтобазі у Феодосії.
  • Напередодні, 25 вересня ввечері, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Свідки повідомляли про проліт безпілотника та активну роботу винищувачів у небі.
  • Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по окупованому півострову, знищуючи російські літаки, радіолокаційні станції та кораблі.
  • Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що мета таких атак – ліквідація старої, але досі боєздатної техніки, яка становить загрозу українським морським дронам та іншим засобам.