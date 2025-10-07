Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Суми ударними безпілотниками. В епіцентрі вибухів опинився тролейбус з пасажирами.

Є поранені, сам транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря та начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Які наслідки обстрілу ворога по тролейбусу у Сумах?

Артем Кобзар розповів, що вранці 7 жовтня тролейбус №095, який рухався за маршрутом №10А, потрапив у епіцентр вибухів.

Унаслідок вибухової хвилі в транспортному засобі вибито 20 вікон та пошкоджено обшивку. На момент удару в салоні перебувало шестеро пасажирів,

– зазначив виконувач обов'язків Сумського міського голови.

Один із пасажирів зазнав легких ушкоджень від уламків скла, але від медичної допомоги відмовився.

"Водійка перебуває у стані сильного стресу. Відновлення тролейбуса триватиме орієнтовно два місяці. На місці події працюють усі відповідні служби", – розповів Кобзар.

Наслідки ворожої атаки по тролейбусу у Сумах / Фото з телеграм-каналу Артема Кобзаря

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров також зазначив, що пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі. Також триває ліквідація наслідків атаки – на місці працюють усі служби.

Які ще пошкодження були у Сумах після ворожої атаки 7 жовтня / Фото з телеграм-каналу Олега Григорова

Варто зауважити, що повітряна тривога у регіоні тривала 16 годин 56 хвилин.

Що відомо про ворожу атаку на Суми 7 жовтня?