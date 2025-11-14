Ключова логістична артерія Росії заблокована: ГУР влаштувало вибухи на Далекому Сході Росії

У Хабаровському краї Росії прогримів вибух на Транссибірській магістралі. Внаслідок удару заблоковано рух вантажних потягів.

Завдяки спецоперації української розвідки пошкоджено критично важливу залізничну артерію Кремля. Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР МО України.

Які деталі спецоперації наразі відомі?

Українські спецслужби 13 листопада атакували населений пункт Сосновка у Хабаровському краї Росії та вивели з ладу ділянку Транссибу. Відомо, що це головна залізнична дорога Росії, якою постачають зброю та боєприпаси, зокрема ті, що надходять з КНДР.

За інформацією ГУР МОУ, вантажний потяг зійшов із колії, а залізничне полотно зазнало пошкоджень. Це значно ускладнило логістику російських військ і показало, що навіть стратегічні об'єкти Кремля не захищені від атак.

Українські спецслужби зазначають, що вони продовжуватимуть операції з підриву логістичних можливостей ворога, щоб зменшити постачання зброї та боєприпасів для армії Росії на фронт.

Операція ГРУ МОУ зі знищення російського Транссибу: дивіться відео

Де ще чули вибухи у Росії?