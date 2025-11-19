Крим могли атакувати дронами і ракетами: Росія закрила для проїзду Кримський міст
- У Криму пролунало щонайменше 10 вибухів, під ударом може бути аеродром "Гвардійське" або нафтобаза.
- Росія закрила для проїзду Кримський міст, а російські війська встановили блокпости після відбою повітряної тривоги.
У Криму лунали вибухи, місцеві пишуть про проліт ракет. Росіяни підіймали у повітря винищувачі, гучно працювала ворожа ППО.
У Криму аролунало щонайменше 10 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Що відомо про вибухи у Криму?
У Сакському районі Криму пролунали щонайменше 10 вибухів. Місцеві жителі писали, що бачили ракети. Попередньо під атакою опинився аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.
З аеродрому "Бельбек" підняли у небо 2 винищувачі, які кружляють біля Севастополя. Пізніше з'явилася інформація, що над населеним пунктом Красногвардійське російський винищувач відкрив вогонь по ракеті. Щоправда, він по ній не влучив. Пізніше у районі селища пролунало 3 – 4 вибухи.
Російський винищувач намагався збити ракету / Фото "Кримський вітер"
Тим часом в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці гучно працює російська ППО, чутно роботу реактивних двигунів.
Робота російської ППО у окупованому Криму: дивіться відео
Російські z-пабліки писали, що північ Криму масовано атакують безпілотники.
Близько 15:18 Росія закрила для проїзду Кримський міст. На під'їздах до нього працює російська РЕБ. Це стає зрозуміло по тому, як "змінюється курс" кораблів за їх GPS-передавачами. Вони нібито кружляють по суші. Це, вочевидь, свідчить про роботу російського РЕБ.
Робота російського РЕБ біля Кримського мосту / Фото "Кримський вітер"
Після відбою повітряної тривоги у Криму російські війська поставили блокпости на кільці біля села Стерегучєє у Раздольненському районі і біля повороту на село Аврора.
У Саках Сили оборони раніше атакували ТЕЦ
Сили оборони України завдали ударів по Сакській ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму. Аналітики поділилися знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об’єкта в тимчасово окупованому Криму.
Сакська ТЕЦ, розташована в місті Саки, використовує природний газ і була модернізована в 2018-2020 роках.