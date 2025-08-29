Російська армія могла підняти у небо стратегічні бомбардувальники. Попередньо, злетіли літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал monitor.

Що відомо про зліт Ту-95 МС ввечері 29 серпня?

Моніторингові спільноти пишуть, що станом на 23:10 було відмічено зліт 1 борту Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Кількість бортів буде уточнюватись надалі. Про фактичні загрози буде оголошено окремо,

– написали у телеграм-каналі monitor.

Водночас телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що зафіксовано виліт мінімум 2 бортів Ту-95МС з "Оленьї". Цей виліт, імовірно, бойовий, а це означає:

літаки можуть бути у районі Енгельса близько 02:00 – 03:00. Якщо ракети запустять звідти, вони можуть досягти українського повітряного простору приблизно о 02:45 – 03:30.

якщо бомбардувальники летітимуть в район Каспійського моря, то там їх зафіксують близько 04:00 – 05:30. У разі пусків звідти, ракети можуть бути над Україною орієнтовно о 05:00 – 06:00.

Водночас у телеграм-каналі наголошують, що цей час дуже приблизний, з великою похибкою.

Примітно, що цей зліт відбувається на тлі атаки України "Шахедами". У кількох містах уже чули вибухи через ворожі безпілотники, а у Запоріжжі навіть сталася пожежа на промисловому підприємстві.

Коли востаннє ворог підіймав у небо Ту-95МС?