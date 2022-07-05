Військові – не роботи, не варто сіяти зраду, – Парасюк пояснив відхід з Лисичанська

Українські військові були змушені відійти від Лисичанська. Володимир Парасюк вважає, що не варто у цьому шукати зраду.

Те, що ЗСУ доведеться відійти від Лисичанська, було зрозуміло ще 2 тижні тому. Про це військовослужбовець ЗСУ та екснардеп Володимир Парасюк повідомив 24 каналу.

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За його словами, українські бійці опинилися на невигідних для них позиціях, адже було складно стримувати ворога з усіх сторін.

В яких умовах ЗСУ воювали під Лисичанськом

За словами екснардепа, бійці на Сході України воюють у надскладних умовах. Усі дороги біля Лисичанська обстрілювалися, а мости були підірвані. Через це не було змоги підвезти боєприпаси чи забрати поранених.

"Якщо немає нормального логістичного сполучення з передовими позиціями, не можна нормально вести військові дії", – наголосив Парасюк.

Окупанти почали рівняти Лисичанськ із землею

Росіяни кинули на цю ділянку фронту половину всіх артилерійських засобів, які привезли в Україну.

Вони (росіяни – 24 канал) засипали все мінами, зрівняли із землею Сєвєродонецьк, почали рівняти Лисичанськ. За що там триматися? І як оборонятися?

– підкреслив екснардеп.

Парасюк додав, що можна копати окопи скільки завгодно. Але якщо в армії немає стільки вогневої артилерійської сили, щоб подавити ворога, нічого не вийде.

"Нам не потрібно другої "Азовсталі"

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що існував великий ризик того, що українські військові опиняться у кільці.

"Нам же не потрібно було другої "Азовсталі", правильно? Щоб знову 2 чи 3 тисячі людей опинилися у полоні, з них знущалися і робили на цьому пропаганду", – сказав Парасюк.

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За словами екснардепа, коли ситуація дійшла до певного критичного моменту, відвід українських підрозділів став логічним кроком. Адже найважливішим у цій ситуації було зберегти життя людей.

"Не потрібно сіяти зраду"

Важливо розуміти, що ворог на певних ділянках фронту може мати переваги. А ЗСУ, попри усі складнощі, героїчно стримували окупантів.

Наші люди мають зрозуміти одне: наші військові – це не роботи. Вони теж змучуються, їм теж треба відпочити,

– наголосив Парасюк.

Тому ні в якому разі не потрібно сіяти зраду через відступ від Лисичанська, підкреслив військовослужбовець ЗСУ. Адже рішення про відхід підтримали й самі військові.

"Відступ від Лисичанська – це маневрений відхід"

Володимир Парасюк додав, що відступ ЗСУ від Лисичанська значним чином не вплинув на загальну лінію фронту.

"Ніхто не відійшов на 100 чи 150 кілометрів. Це території довжиною 10 – 15 кілометрів. І для загальної лінії фронту це, можна сказати, просто маневрений відхід", – зазначив екснардеп.

За словами військовослужбовця, відступ має певне політичне значення. Адже тепер існує ризик, що окупанти можуть повністю взяти під контроль Луганську область.

Але я думаю, що це ненадовго. Адже наша армія не буде просто стояти та дивитися, як їх будуть відсувати,

– переконаний Парасюк.

Він додав, що вже зараз ЗСУ отримують накази переходити у контрнаступ на певних ділянках фронту на Донбасі. Володимир Парасюк також закликав українців вірити у перемогу та довіряти ЗСУ.

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