Обмеження тривають: як відключатимуть світло 19 листопада
- В середу, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
- Причина – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
В середу, 19 листопада, у більшості регіонів України знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки діятимуть усю добу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 19 листопада?
Причина запровадження обмежень енергоспоживання в Україні – наслідки масованих російських ракетно-дронових обстрілів енергооб'єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).
Обмеження потужності для промислових споживачів протягом усієї доби.
Важливо! Час і обсяг відключень можуть змінюватися – стежте за оновленнями обленерго у вашому регіоні.
Стан енергетики та атаки ворога: останні новини
Зранку 18 листопада в Міненерго повідомили, що ворог вдарив по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
В більшості областей України цього дня з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
У понеділок, 17 листопада, Росія вкотре вдарила по енергетичних об'єктах у 5 областях: Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій. Тоді десятки тисяч споживачів залишилися без світла.