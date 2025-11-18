Обмеження тривають: як відключатимуть світло 19 листопада

В середу, 19 листопада, у більшості регіонів України знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки діятимуть усю добу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 19 листопада?

Причина запровадження обмежень енергоспоживання в Україні – наслідки масованих російських ракетно-дронових обстрілів енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

Обмеження потужності для промислових споживачів протягом усієї доби.

Важливо! Час і обсяг відключень можуть змінюватися – стежте за оновленнями обленерго у вашому регіоні.

Стан енергетики та атаки ворога: останні новини