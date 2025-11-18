Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також У кількох регіонах України оновили графіки: як вимикатимуть світло 19 листопада

Як вимикатимуть світло 19 листопада?

Причина запровадження обмежень енергоспоживання в Україні – наслідки масованих російських ракетно-дронових обстрілів енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

Обмеження потужності для промислових споживачів протягом усієї доби.

Важливо! Час і обсяг відключень можуть змінюватися – стежте за оновленнями обленерго у вашому регіоні.

Стан енергетики та атаки ворога: останні новини

  • Зранку 18 листопада в Міненерго повідомили, що ворог вдарив по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

  • В більшості областей України цього дня з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

  • У понеділок, 17 листопада, Росія вкотре вдарила по енергетичних об'єктах у 5 областях: Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій. Тоді десятки тисяч споживачів залишилися без світла.