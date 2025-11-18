Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 19 ноября?

Причина введения ограничений энергопотребления в Украине – последствия массированных российских ракетно-дроновых обстрелов энергообъектов.

Время и объем применения ограничений будут такими:

Почасовые отключения: с 00:00 до 23:59 – от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).

Ограничения мощности для промышленных потребителей в течение всех суток.

Важно! Время и объем отключений могут меняться – следите за обновлениями облэнерго в вашем регионе.

Состояние энергетики и атаки врага: последние новости