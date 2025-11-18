Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 19 ноября?
Причина введения ограничений энергопотребления в Украине – последствия массированных российских ракетно-дроновых обстрелов энергообъектов.
Время и объем применения ограничений будут такими:
Почасовые отключения: с 00:00 до 23:59 – от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).
Ограничения мощности для промышленных потребителей в течение всех суток.
Важно! Время и объем отключений могут меняться – следите за обновлениями облэнерго в вашем регионе.
Состояние энергетики и атаки врага: последние новости
Утром 18 ноября в Минэнерго сообщили, что враг ударил по энергетическим объектам Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
В большинстве областей Украины в этот день с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В понедельник, 17 ноября, Россия в очередной раз ударила по энергетическим объектам в 5 областях: Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой. Тогда десятки тысяч потребителей остались без света.