7 грудня, 17:45
Коли не буде світла 8 грудня: в Укренерго зробили нову заяву
Основні тези
- 8 грудня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
- Обмеження будуть з 00:00 до 23:59.
У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть вимикати світло за графіками. Обмеження діятимуть упродовж дня.
Наслідки масованих атак Росії по енергетичних об'єктах досі позначаються на подачі світла українцям. У понеділок, 8 грудня, знову запровадять графіки погодинних відключень, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 8 грудня?
8 грудня графіки діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.
У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!,
– попросили в Укренерго.