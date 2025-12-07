Коли не буде світла 8 грудня: в Укренерго зробили нову заяву

У понеділок, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть вимикати світло за графіками. Обмеження діятимуть упродовж дня.

Наслідки масованих атак Росії по енергетичних об'єктах досі позначаються на подачі світла українцям. У понеділок, 8 грудня, знову запровадять графіки погодинних відключень, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Коли вимикатимуть світло 8 грудня?

8 грудня графіки діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.

У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!,

– попросили в Укренерго.