8 листопада, 13:18
У Києві та області скасували екстрені відключення світла

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Києві та області вводили екстрені відключення світла.
  • Як повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі, відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго.

Вдень в суботу, 8 листопада, повідомлялося про запровадження екстрених відключень світла в столиці та Київській області. Згодом їх скасували. Розпорядження дав НЕК Укренерго.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про відключення світла в Києві?

В ДТЕК об 11:41 повідомили про запровадження екстрених відключень світла у Києві та області.

Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення, 
– повідомили енергетики.

Важливо! Під час екстрених відключень не діють графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь.

Вже близько 12 години в КМДА інформували, що за командою Укренерго застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах Києва.

Енергетики працюють над відновленням живлення.

Вже близько о пів на 2 годину дня за вказівкою Укренерго, екстрені відключення світла у столиці скасували. 

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури: основне

  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук зранку 8 листопада повідомила, що триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічого масованого обстрілу.

  • Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

  • Також зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури – пошкоджено виробниче обладнання.

  • Зазначимо, що Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.