"Такого ще не було": у Міненерго сказали, чи можна буде відмовитися від графіків
- Окупанти масовано вдарили балістикою по енергетиці.
- У низці регіонів запровадили аварійні відключення світла.
- Пізніше ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати, і області перевели на графіки відключення світла.
Ворог вкотре масовано атакував енергетичну інфраструктуру України. У низці областей довелося запровадити аварійні відключення світла. Станом на вечір ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати.
Наразі регіони України перевели на графіки погодинних відключень. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністр енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи може Росія залишити лівий берег без світла
Коли можна буде відмовитися від графіків?
За словами Гринчук, ворог масовано вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури саме балістичними ракетами, які важко збивати. "Такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення важко згадати", – додала міністр.
Посадовиця підкреслила, що графіки відключення світла – вимушений та необхідний захід, щоб провести ремонти, запустити обладнання та стабілізувати енергосистему.
Відновлювальні роботи проводити складно через постійні повітряні тривоги і ризик повторних атак.
Світлана Гринчук зазначила, що запасного обладнання достатньо, щоб замінити пошкоджене. Його встановлення потребує часу та обережності, але всі служби працюють швидко й злагоджено, щоб якнайшвидше повернути людям світло й тепло.
Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?
- У ніч проти 8 листопада ворог запустив по Україні понад 500 дронів і ракет. Відомо про руйнування і загиблих.
- Внаслідок атаки усі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися та не генерують електроенергію.
- Через російські обстріли 9 листопада в більшості регіонів України введуть погодинні відключення світла для побутових споживачів з 00:00 до 23:59.
- Росія продовжує атакувати українську енергосистему, намагаючись спричинити блекаут. Уразливими є всі області, адже вони залежать від єдиної енергомережі. Найбільше постраждають прифронтові та прикордонні регіони – Сумська й Чернігівська області. Натомість на заході країни ситуація буде легшою. Про це в ефірі 24 Каналу сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
- За словами експерта, запас міцності енергосистеми обмежений, але її основу становлять 9 атомних блоків, імпорт електроенергії та децентралізована генерація. Це важко зруйнувати, тому Україна зможе пройти зиму, хоча й з жорсткими графіками відключень – по кілька черг у деяких регіонах.