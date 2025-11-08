"Такого ще не було": у Міненерго сказали, чи можна буде відмовитися від графіків

Ворог вкотре масовано атакував енергетичну інфраструктуру України. У низці областей довелося запровадити аварійні відключення світла. Станом на вечір ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати.

Наразі регіони України перевели на графіки погодинних відключень. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністр енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

Коли можна буде відмовитися від графіків?

За словами Гринчук, ворог масовано вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури саме балістичними ракетами, які важко збивати. "Такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення важко згадати", – додала міністр.

Посадовиця підкреслила, що графіки відключення світла – вимушений та необхідний захід, щоб провести ремонти, запустити обладнання та стабілізувати енергосистему.

Відновлювальні роботи проводити складно через постійні повітряні тривоги і ризик повторних атак.

Світлана Гринчук зазначила, що запасного обладнання достатньо, щоб замінити пошкоджене. Його встановлення потребує часу та обережності, але всі служби працюють швидко й злагоджено, щоб якнайшвидше повернути людям світло й тепло.

Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?