Росія з кожним днем посилює удари по енергетичних об'єктах України. Через ворожі атаки відбуваються відключення світла. Проте українські енергетики намагаються оперативно відновлювати енергопостачання, адже вони готувалися до важкої ситуації.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначивши, які заходи проводили енергетики з початку повномасштабної війни. Також він сказав, чи можливо припустити сценарії щодо енергетичної ситуації в Україні впродовж зими.

Як українські енергетики готувалися до зими?

Омельченко пояснив, що для того, аби спрогнозувати подальший розвиток подій, потрібно знати інформацію не тільки щодо стану енергетики, але й враховувати військовий чинник.

Наші енергетики підготувались добре з погляду відновлення інфраструктури, запасів вугілля і навіть природного газу. Зроблено більше, ніж очікувалось. Навіть ті потужності, які перебували у поганому стані, були відновлені,

– наголосив він.

Українські енергетики, за його словами, працювали 24/7 з початку сезону та взагалі з початку всієї широкомасштабної війни. Навіть після потужного удару по Києву 10 жовтня відновлення постачання електроенергії відбулося достатньо швидко з огляду на силу цих ударів.

Ми зробили все, що могли. Думаю, що б в жодній країні Європи не змогли здійснити те, що зробили наші ремонтні бригади,

– підкреслив він.

Однак все залежить від того, наскільки потужні удари буде завдавати ворог і чи зможуть ППО відбити їх. Який у нас є фізичний захист об'єктів? Які плани ворога щодо нашої енергетики? Але на ці питання може дати відповідь тільки, мабуть, група експертів, які, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, комплексно вивчають ці проблеми.

Як захищаються енергооб'єкти?

Також дуже часто цілями ворога стають електропідстанції, які він атакує безпілотниками особливо у прифронтових громадах. Проте є спосіб їх захисти. І частково це вже відбувається.

Ключові об'єкти за компанії Укренерго – оператора системи передач – високовольтні лінії електропередач 110 кіловольт та вище захищені так званими бетонними будками. Проте вони не можуть захистити від прямого влучання балістики, але можуть від ударів дронів та уламків ракет.

Однак і тут є певні проблеми, тому що після влучання по трансформатору в Чернігівській області виникли серйозні пошкодження. Тому ці споруди, на мою думку, можуть захисти частково. І потрібно мати також аварійне обладнання на випадок ураження, щоб дуже швидко замінити пошкоджене,

– зауважив Омельченко.

Складніша ситуація в системі операторів розподілу електричної енергії – лінії електропередачі 110 кіловольтів і нижче. Вони належать регіональним компаніям, і в тарифі, НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) не закладало, за його словами, коштів на захист інфраструктури для операторів системи розподілу.

Це слабке місце, і це питання треба розв'язувати. Велику роль тут має зіграти НКРЕКП, а саме, як наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова, передбачити відповідні кошти в тарифі.

Чи можуть регіони України бути енергетично незалежними?

Водночас окремі регіони в Україні намагаються адаптуватися до ситуації в енергетиці. Зокрема у Харкові є приклад створення "енергетичного острова" для підвищення стійкості енергетики. Він передбачає встановлення блочно-модульних котелень, генераторів та когенераційних установок.

Це правильний напрямок розвитку енергобезпеки, оскільки будь-яка децентралізація дозволяє громаді бути енергетично незалежною навіть, якщо пошкоджено централізоване енергозабезпечення,

– відзначив Володимир Омельченко.

Цей досвід, на його думку, треба вивчати і поширювати по всій країні.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?