Графіки вже стали менші, ми працюємо над тим, щоб їх мінімізувати, – міністр енергетики

У Міністерстві енергетики розповіли, що працюють над тим, аби мінімізувати відключення світла. Кажуть, що графіки уже стали меншими.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Що сказала Гринчук про ситуацію з відключеннями?

Гринчук розповіла, що після останньої масованої атаки енергосистема України зазнала суттєвих пошкоджень. На жаль, не всі об'єкти можна фізично захистити.

"Військові роблять усе можливе, щоб збивати ракети, енергетики цілодобово ремонтують мережі й балансують систему", – зауважила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона стверджує, що графіки відключень світла вже скоротили. Це вдалося зробити після оперативного ремонту.

Втім, це не означає, що кількість відключень не буде змінюватися після нових атак.

Уряд підготував різні сценарії реагування – від оптимістичного до найгіршого – і буде діяти за цими алгоритмами. Прогнозувати детально зараз неможливо, бо невідомо, куди ворог завдасть наступного удару,

– заявила Гринчук.

Вона додала, що кількість бригад і резерви обладнання значно збільшили. Це допомагає швидко замінювати пошкоджене обладнання.

Гринчук запевнила, що відновлення йде значно швидше також завдяки збудованим укриттям.

