"Можливі непередбачувані відключення": ворог масовано атакував енергетику Сумщини

Увечері понеділка, 8 грудня, російські військові завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Через це без світла залишилися обласний центр та частина району.

Окрім графіків можливі непередбачувані відключення. Деталі розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію на Сумщині?

Григоров розповів, що частину ворожих дронів вдалося збити, однак масовані хвилі здатні проривати будь-який захист. Мета подібних ударів – позбавити людей світла й тепла, створити тиск і тривогу, а також виснажити громаду.

Він наголосив, що енергосистема України працює в умовах постійних атак, кожна з яких має свій вплив, тож удари по Сумщині також "накопичуються".

Через пошкодження енергосистеми країни діють складні графіки вимкнень, а після нових атак можливі й непередбачувані відключення,

– підкреслив посадовець.

З вечора в області діє оперативний енергетичний штаб. Енергетики, комунальні бригади та аварійні служби працюють у посиленому режимі. Критична інфраструктура перебуває на резервному живленні, а Пункти незламності готові приймати людей.

Якими будуть відключення світла?