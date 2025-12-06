Укр Рус
24 Канал Новини України Чи посилять графіки відключення світла при сильних морозах: що кажуть в Укренерго
6 грудня, 22:02
2

Чи посилять графіки відключення світла при сильних морозах: що кажуть в Укренерго

Діана Подзігун
Основні тези
  • Графіки відключень електроенергії не зміняться радикально через сильні морози.
  • Зростання споживання враховано у графіках погодинних відключень, тому серйозних змін не буде.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало чимало енергооб'єктів у багатьох областях України. Однак в умовах сильних морозів графіки відключень електроенергії радикально змінюватись не будуть.

Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал

Дивіться також Дуже жорсткі: відомі графіки відключень у Києві та області на 7 грудня 

Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?

За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається. 

Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,
– запевнив Зайченко.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі зараз? 

  • В Укренерго зазначають, що в ніч на 6 грудня росіяни атакували багато критичних енергооб'єктів. Уражено підстанції, об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії.

  • Ворожі удари значно ускладнили ситуацію з електропостачанням, адже Росія обстріляла одразу кілька областей, зокрема Київську, Львівську, Чернігівську, Одеську, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську та Харківську.

  • Зайченко наголосив, що наразі найважче містам у прифронтових та прикордонних з Росією областях – там ворог атакує частіше та набагато сильніше. 