Ужесточат ли графики отключения света при сильных морозах: что говорят в Укрэнерго

В результате вражеских обстрелов пострадало немало энергообъектов во многих областях Украины. Однако в условиях сильных морозов графики отключений электроэнергии радикально меняться не будут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет 24 Канал.

Повлияют ли сильные морозы на графики отключений света?

По словам Зайченко, усиление морозов действительно ведет к росту потребления электроэнергии, однако величина нагрузки, которая учтена в график почасовых отключений, уже предусматривает такие пиковые нагрузки. Поэтому серьезных изменений в планах отключений не предвидится.

С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне,

– заверил Зайченко.

Что известно о ситуации в энергосистеме сейчас?