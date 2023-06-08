Чи можливо відкрити аеропорт у Львові: пояснення від Повітряних сил України

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат вважає, що після відкриття аеропорт у Львові може стати головною ціллю для Росії. Наразі в України немає достатньої кількості систем ППО, щоб гарантувати безпеку летовища.

Юрій Ігнат зауважив, що не коментує імовірне рішення уряду щодо відкриття львівського аеропорту. Окрім того, він не уявляє, як летовище могло би безпечно функціонувати в умовах повномасштабної війни. Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Небезпека російських обстрілів зберігається

Юрій Ігнат переконаний, що якщо росіяни знатимуть про роботу аеропорту в Україні, вони вбачатимуть у ньому ціль та обстрілюватимуть. Саме тому він переконаний, що відкриття аеропортів під час війни – небезпечне, адже в Україні не вистачає систем протиповітряної оборони навіть для захисту усіх аеродромів.

Питання аеродромів – воно важливе. Зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення, зокрема з нашими партнерами. Але їх потрібно чимось захищати. Зрозуміло, системи Patriot, щоб захистити від балістики, системи IRIS-T, які ми сьогодні отримуємо від партнерів – вони не є в достатній кількості в державі,

– повідомив Ігнат.

Юрій Ігнат заявив, що після перемоги України у війні і військові, і цивільні аеродроми стануть "аеродромами спільного використання".

"Обов'язково це буде, треба лише перемогти", – зазначив він.

Як Україна використовує аеродроми

Про імовірність відкриття львівського аеропорту першим сказав Максим Козицький. Згодом Дмитро Кулеба заявив, що можливу роботу аеропорту можна буде обговорювати лише після передачі союзниками винищувачів F-16.

Також речник Повітряних сил зауважив, що Україна використовує усі наявні аеродроми, але тільки у воєнних цілях, зокрема для атак ворога.

Зрозуміло, є десятки аеродромів, де зараз зосереджена наша військова авіація, яка щодня б'є окупанта, і сьогодні зокрема, і вчора було завдало ударів,

– розповів Ігнат.

Він також зауважив, що і Росія часто обстрілює українські військові аеродроми – зокрема у Кропивницькому та Старокостянтинові.

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