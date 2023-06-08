Возможно ли открыть аэропорт во Львове: объяснение от Воздушных сил Украины

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат считает, что после открытия аэропорт во Львове может стать главной целью для России. Сейчас у Украины нет достаточного количества систем ПВО, чтобы обеспечить безопасность аэродрома.

Юрий Игнат отметил, что не комментирует вероятное решение правительства по открытию львовского аэропорта. Кроме того, он не представляет, как аэродром мог бы безопасно функционировать в условиях полномасштабной войны. Об этом он рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Опасность российских обстрелов сохраняется

Юрий Игнат убежден, что если россияне будут знать о работе аэропорта в Украине, они увидят в нем цель и будут обстреливать. Именно поэтому он убежден, что открытие аэропортов во время войны опасно, ведь в Украине не хватает систем противовоздушной обороны даже для защиты всех аэродромов.

Вопрос аэродромов – он важен. Понятно, что хочется иметь воздушное сообщение, в том числе с нашими партнерами. Но их нужно чем-то защищать. Разумеется, системы Patriot, чтобы защитить от баллистики, системы IRIS-T, которые мы сегодня получаем от партнеров – они не в достаточном количестве в государстве,

– сообщил Игнат.

Юрий Игнат заявил, что после победы Украины в войне и военные, и гражданские аэродромы станут "аэродромами совместного использования".

"Обязательно это будет, нужно только победить", – отметил он.

Как Украина использует аэродромы

Об вероятности открытия львовского аэропорта первым сказал Максим Козицкий. Затем Дмитрий Кулеба заявил, что возможную работу аэропорта можно будет обсуждать только после передачи союзниками истребителей F-16.

Также представитель Воздушных сил отметил, что Украина использует все имеющиеся аэродромы, но только в военных целях, в частности для атак по врагу.

Разумеется, есть десятки аэродромов, где сейчас сосредоточена наша военная авиация, которая ежедневно бьет оккупанта, и сегодня в частности, и вчера было нанесено удары,

– рассказал Игнат.

Он также отметил, что и Россия часто обстреливает украинские военные аэродромы – в частности, в Кропивницком и Староконстантинове.

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