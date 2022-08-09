Покупець обов'язково буде, – в Одеській ОВА відреагували на відмову від зерна України у Лівані
Покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж кукурудзи, доправлений з українського порту. Причиною відмови можуть бути бізнес-інтереси приватного підприємця.
Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Судно RAZONI доставило 26 тисяч тонн кукурудзи у порт Лівана.
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Однак покупець пояснив відмову від вантажу затримкою термінів доставки на більш ніж 5 місяців.
"Йдеться про приватного підприємця. Я навіть чув, що він послався на те, що кукурудза вже не тієї якості, адже довго стояла у порту на судні", – зазначив речник Одеської ОВА.
Чому покупець відмовився від зерна
За словами Братчука, насправді можна висувати багато версій, чому покупець відмовився від українського зерна. Речник Одеської ОВА наголосив, що у цій ситуації є 2 важливі аспекти.
По-перше, вантаж пройшов ретельний фітоконтроль. Судно не могло йти з кукурудзою, яка вже не придатна до вживання.
По-друге, існують відповідні бізнесові схеми. Як зазначив Братчук, експерти припускають, що покупець може намагатися отримати певні страхові виплати.
"Покупець обов'язково знайдеться"
Речник Одеської ОВА додав, що випадок відмови від українського зерна – це виняток.
Покупець на цю кукурудзу обов'язково знайдеться. Адже у світі є попит на українські зернові,
– наголосив Братчук.
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