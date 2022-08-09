Покупатель обязательно будет, – в Одесской ОВА отреагировали на отказ от зерна Украины в Ливане

Покупатель в Ливане отказался принять груз кукурузы, доставленный из украинского порта. Причиной отказа могут являться бизнес-интересы частного предпринимателя.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Судно RAZONI доставило 26 тысяч тонн кукурузы в порт Ливана.

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Однако покупатель объяснил отказ от груза задержкой сроков доставки на более 5 месяцев.

"Речь идет о частном предпринимателе. Я даже слышал, что он сослался на то, что кукуруза уже не того качества, ведь долго стояла в порту на судне", – отметил представитель Одесской ОВА.

Почему покупатель отказался от зерна

По словам Братчука, действительно можно выдвигать много версий, почему покупатель отказался от украинского зерна. Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что в этой ситуации есть 2 важных аспекта.

Во-первых, груз прошел тщательный фитоконтроль. Судно не могло идти с кукурузой, которая уже не годится к употреблению.

Во-вторых, существуют соответствующие бизнес-схемы. Как отметил Братчук, эксперты предполагают, что покупатель может пытаться получить определенные страховые выплаты.

"Покупатель обязательно найдется"

Спикер Одесской ОВА добавил, что случай отказа от украинского зерна – это исключение.

Покупатель этой кукурузы обязательно найдется. Ведь в мире есть спрос на украинские зерновые,

– подчеркнул Братчук.

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