Покупатель обязательно будет, – в Одесской ОВА отреагировали на отказ от зерна Украины в Ливане
Покупатель в Ливане отказался принять груз кукурузы, доставленный из украинского порта. Причиной отказа могут являться бизнес-интересы частного предпринимателя.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Судно RAZONI доставило 26 тысяч тонн кукурузы в порт Ливана.
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Однако покупатель объяснил отказ от груза задержкой сроков доставки на более 5 месяцев.
"Речь идет о частном предпринимателе. Я даже слышал, что он сослался на то, что кукуруза уже не того качества, ведь долго стояла в порту на судне", – отметил представитель Одесской ОВА.
Почему покупатель отказался от зерна
По словам Братчука, действительно можно выдвигать много версий, почему покупатель отказался от украинского зерна. Представитель Одесской ОВА подчеркнул, что в этой ситуации есть 2 важных аспекта.
Во-первых, груз прошел тщательный фитоконтроль. Судно не могло идти с кукурузой, которая уже не годится к употреблению.
Во-вторых, существуют соответствующие бизнес-схемы. Как отметил Братчук, эксперты предполагают, что покупатель может пытаться получить определенные страховые выплаты.
"Покупатель обязательно найдется"
Спикер Одесской ОВА добавил, что случай отказа от украинского зерна – это исключение.
Покупатель этой кукурузы обязательно найдется. Ведь в мире есть спрос на украинские зерновые,
– подчеркнул Братчук.
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