Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Судно RAZONI доставило 26 тисяч тонн кукурудзи у порт Лівана.

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Однак покупець пояснив відмову від вантажу затримкою термінів доставки на більш ніж 5 місяців.

"Йдеться про приватного підприємця. Я навіть чув, що він послався на те, що кукурудза вже не тієї якості, адже довго стояла у порту на судні", – зазначив речник Одеської ОВА.

Чому покупець відмовився від зерна

За словами Братчука, насправді можна висувати багато версій, чому покупець відмовився від українського зерна. Речник Одеської ОВА наголосив, що у цій ситуації є 2 важливі аспекти.

По-перше, вантаж пройшов ретельний фітоконтроль. Судно не могло йти з кукурудзою, яка вже не придатна до вживання.

По-друге, існують відповідні бізнесові схеми. Як зазначив Братчук, експерти припускають, що покупець може намагатися отримати певні страхові виплати.

"Покупець обов'язково знайдеться"

Речник Одеської ОВА додав, що випадок відмови від українського зерна – це виняток.

Покупець на цю кукурудзу обов'язково знайдеться. Адже у світі є попит на українські зернові,

– наголосив Братчук.

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