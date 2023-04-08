Мʼяка, задушлива дипломатія, – політтехнолог назвав методи, як Сі може впливати на Путіна
Китай займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні та має тісні зв’язки із Росією. Лідер КНР Сі Цзіньпін має важелі впливу на російського диктатора Владіміра Путіна.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, якби Китай долучився до антиросійських санкцій, це серйозно ускладнило б ситуацію в Росії.
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Сі має важелі впливу на Путіна
Тизенгаузен зазначив: Сі Цзіньпін має ряд інструментів, якими змушує Путіна виконувати те, що хоче Китай. Зокрема, китайський лідер може впливати на Москву запровадженням антиросійських санкцій.
Це така м’яка, задушлива дипломатія. Звичайно, ключовий важіль у цьому – економіка та торгівля Росії з Китаєм. Китай може долучитися до антиросійських санкцій, хоча це не вкладається в стратегію протистояння із США. Ми розуміємо, наскільки це ускладнить ситуацію для росіян,
– підкреслив він.
На думку політтехнолога, Пекін також може впливати на інші держави, які продовжують торгівлю з Росією.
"Китай зараз отримує максимальну вигоду від послабленого становища Росії. Той дипломатичний десант європейських посадовців, які їдуть домовлятися, – це теж черговий бонус, який Китай буде використовувати", – вважає Тизенгаузен.
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Результати переговорів Сі та політиків Європи
Борис Тизенгаузен зауважив, що європейська дипломатія працює відкрито, тому ми зможемо дізнатися про результати переговорів Сі Цзіньпіна та лідерів Заходу. З Путіним глава КНР може спілкуватись непублічно.
Впевнений, що будуть вестись переговори і по закритих зв’язках. Особисті візити – це добре та більш показово. Але Сі Цзіньпіну не потрібно кожен раз літати в Росію, щоб почути від Путіна, що він не готовий йти з України,
– додав політтехнолог.
Візит Еммануеля Макрона до Китаю: основне
- Президент Франції зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї. Одне з головних питань – війна Росії з Україною. У перших заявах Макрон намагався пояснити, хто є головним агресором і переконати, що Китай може вплинути на Путіна. Сі Цзіньпін начебто погодився на співпрацю.
- Також підіймалося питання й щодо розміщення тактичної ядерної зброї Росією на території Білорусі. Макрон наголосив, аби Сі переконав Путіна дотримуватися міжнародних правил.
- Попри позитивні офіційні заяви щодо візиту Макрона до Пекіну, видання Politico пише, що французькому президенту не вдалося переконати Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо війни в Україні.