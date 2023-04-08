Мягкая, удушающая дипломатия, – политтехнолог назвал методы, как Си может влиять на Путина

Китай занимает неоднозначную позицию относительно войны в Украине и имеет тесные связи с Россией. Лидер КНР Си Цзиньпин имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, если бы Китай присоединился к антироссийским санкциям, это серьезно усложнило бы ситуацию в России.

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Си имеет рычаги влияния на Путина

Тизенгаузен отметил: Си Цзиньпин имеет ряд инструментов, которыми заставляет Путина выполнять то, что хочет Китай. В частности, китайский лидер может влиять на Москву введением антироссийских санкций.

Это такая мягкая, удушающая дипломатия. Конечно, ключевой рычаг в этом – экономика и торговля России с Китаем. Китай может приобщиться к антироссийским санкциям, хотя это не укладывается в стратегию противостояния с США. Мы понимаем, насколько это усложнит ситуацию для россиян,

– подчеркнул он.

По мнению политтехнолога, Пекин также может влиять на другие государства, которые продолжают торговлю с Россией.

"Китай сейчас извлекает максимальную выгоду от ослабленного положения России. Тот дипломатический десант европейских чиновников, которые едут договариваться, – это тоже очередной бонус, который Китай будет использовать", – считает Тизенгаузен.

Тизенгаузен об отношениях Китая и России: смотрите видео

Результаты переговоров Си и политиков Европы

Борис Тизенгаузен отметил, что европейская дипломатия работает открыто, поэтому мы сможем узнать результаты переговоров Си Цзиньпина и лидеров Запада. С Путиным глава КНР может общаться не публично.

Уверен, что будут вестись переговоры и по закрытым связям. Личные визиты – это хорошо и показательно. Но Си Цзиньпину не нужно каждый раз летать в Россию, чтобы услышать от Путина, что он не готов уходить из Украины,

– добавил политтехнолог.

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