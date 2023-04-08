Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, если бы Китай присоединился к антироссийским санкциям, это серьезно усложнило бы ситуацию в России.
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Си имеет рычаги влияния на Путина
Тизенгаузен отметил: Си Цзиньпин имеет ряд инструментов, которыми заставляет Путина выполнять то, что хочет Китай. В частности, китайский лидер может влиять на Москву введением антироссийских санкций.
Это такая мягкая, удушающая дипломатия. Конечно, ключевой рычаг в этом – экономика и торговля России с Китаем. Китай может приобщиться к антироссийским санкциям, хотя это не укладывается в стратегию противостояния с США. Мы понимаем, насколько это усложнит ситуацию для россиян,
– подчеркнул он.
По мнению политтехнолога, Пекин также может влиять на другие государства, которые продолжают торговлю с Россией.
"Китай сейчас извлекает максимальную выгоду от ослабленного положения России. Тот дипломатический десант европейских чиновников, которые едут договариваться, – это тоже очередной бонус, который Китай будет использовать", – считает Тизенгаузен.
Тизенгаузен об отношениях Китая и России: смотрите видео
Результаты переговоров Си и политиков Европы
Борис Тизенгаузен отметил, что европейская дипломатия работает открыто, поэтому мы сможем узнать результаты переговоров Си Цзиньпина и лидеров Запада. С Путиным глава КНР может общаться не публично.
Уверен, что будут вестись переговоры и по закрытым связям. Личные визиты – это хорошо и показательно. Но Си Цзиньпину не нужно каждый раз летать в Россию, чтобы услышать от Путина, что он не готов уходить из Украины,
– добавил политтехнолог.
Визит Эммануэля Макрона в Китай: основное
- Президент Франции встретился с Си Цзиньпином в Китае. Один из главных вопросов – война России с Украиной. В первых заявлениях Макрон пытался объяснить, кто главный агрессор и убедить, что Китай может повлиять на Путина. Си Цзиньпин вроде бы согласился на сотрудничество.
- Также поднимался вопрос о размещении тактического ядерного оружия Россией на территории Беларуси. Макрон подчеркнул, чтобы Си убедил Путина соблюдать международные правила.
- Несмотря на положительные официальные заявления по поводу визита Макрона в Пекин, издание Politico пишет, что французскому президенту не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию относительно войны в Украине.