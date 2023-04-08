Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, якби Китай долучився до антиросійських санкцій, це серйозно ускладнило б ситуацію в Росії.

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Сі має важелі впливу на Путіна

Тизенгаузен зазначив: Сі Цзіньпін має ряд інструментів, якими змушує Путіна виконувати те, що хоче Китай. Зокрема, китайський лідер може впливати на Москву запровадженням антиросійських санкцій.

Це така м’яка, задушлива дипломатія. Звичайно, ключовий важіль у цьому – економіка та торгівля Росії з Китаєм. Китай може долучитися до антиросійських санкцій, хоча це не вкладається в стратегію протистояння із США. Ми розуміємо, наскільки це ускладнить ситуацію для росіян,

– підкреслив він.

На думку політтехнолога, Пекін також може впливати на інші держави, які продовжують торгівлю з Росією.

"Китай зараз отримує максимальну вигоду від послабленого становища Росії. Той дипломатичний десант європейських посадовців, які їдуть домовлятися, – це теж черговий бонус, який Китай буде використовувати", – вважає Тизенгаузен.

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Результати переговорів Сі та політиків Європи

Борис Тизенгаузен зауважив, що європейська дипломатія працює відкрито, тому ми зможемо дізнатися про результати переговорів Сі Цзіньпіна та лідерів Заходу. З Путіним глава КНР може спілкуватись непублічно.

Впевнений, що будуть вестись переговори і по закритих зв’язках. Особисті візити – це добре та більш показово. Але Сі Цзіньпіну не потрібно кожен раз літати в Росію, щоб почути від Путіна, що він не готовий йти з України,

– додав політтехнолог.

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