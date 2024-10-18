"Ядерна бомба для України" від Bild: звідки з'явився вкид та як на нього відреагували

Днями західні журналісти почали говорити нібито про "відновлення ядерного потенціалу України". Це спричинило неабиякий резонанс у світі.

Видання Bild опублікувало матеріал про нібито плани України щодо виготовлення ядерної зброї у випадку повторного вторгнення Росії. Про те, звідки взялась ця інформація та як на неї реагували – у тексті 24 Каналу.

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Видання викривило факти

Під час презентації Плану перемоги у Єврораді 17 жовтня Володимир Зеленський сказав, що розмовляв із кандидатом у президенти Дональдом Трампом, коли перебував у США. Та навів йому приклад Будапештського меморандуму, аргументуючи, чому Україні потрібне запрошення до НАТО. Також під час цієї розмови з Трампом він пояснив, що цей документ не спрацював, адже Росія порушила його, хоча мала бути одним із гарантів.

За словами Володимира Зеленського, тоді він сказав, що Україні потрібна або ядерна зброя, або членство в якомусь альянсі.

Журналісти німецького видання розцінили ці слова, як готовність України відновити ядерний потенціал.

У своїй публікації автор називає цю заяву "шоком" та "ударом". Водночас там процитували неназваного українського чиновника, який нібито сказав, що нашій державі знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу ядерну бомбу, адже нібито "ми маємо потрібні знання".

Цей матеріал викликав неабиякий суспільний резонанс.

Зеленський пояснив свою заяву

Згодом під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський повернувся до своєї заяви та пояснив її. Він заперечив плани відновити ядерний потенціал.

За його словами, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

Тому у нас немає альтернативи, крім НАТО,

– наголосив український лідер.

Марк Рютте також закликав не перекручувати слова та факти. Він заявив, що Україна повинна бути в Альянсі, а союзники забезпечать нашу державу всім необхідним для цього.

В ОП назвали заяви Bild "дурницею"

В Офісі Президента також не залишили без уваги скандальну статтю. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу також заперечив плани України щодо відновлення ядерного статусу.

Зокрема, він сказав, що вже давно можна сплутати, де слова Юліана Рьопке, автора статі, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті, за його словами, "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Зверніть увагу! Автора матеріалу вже неодноразово звинувачували у поширенні неправдивої інформації. У серпні 2023 року Юліан Рьопке стверджував, що Сили оборони України нібито створили плацдарм неподалік села Козачі Лагері, що на лівому березі Херсонщини. Пізніше Ганна Маляр, тодішня заступниця міністра оборони, заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.



Також він відомий резонансною заявою на своїй сторінці у Твітері. Там аналітик написав, що Україна начебто не повинна берегти людей, інакше "війна затягнеться на десятиліття".

У МЗС також відреагували

Міністерство закордонних справ також опублікувало заяву щодо матеріалу німецького видання. Там наголосили, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас там нагадали, що Україна постійно зіштовхується з ядерним шантажем Росії, адже ворог не тільки вдається до погроз, а також і створює відповідні ситуації, коли безпека ядерних об'єктів під сумнівом.

Тож у міністерстві закликали світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів.