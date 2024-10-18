"Ядерная бомба для Украины" от Bild: откуда появился вброс и как на него отреагировали

На днях западные журналисты начали говорить якобы о "восстановлении ядерного потенциала Украины". Это вызвало большой резонанс в мире.

Издание Bild опубликовало материал о якобы планах Украины по изготовлению ядерного оружия в случае повторного вторжения России. О том, откуда взялась эта информация и как на нее реагировали – в тексте 24 Канала.

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Издание исказило факты

Во время презентации Плана победы в Евросовете 17 октября Владимир Зеленский сказал, что разговаривал с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, когда находился в США. и привел ему пример Будапештского меморандума, аргументируя, почему Украине нужно приглашение в НАТО. Также во время этого разговора с Трампом он объяснил, что этот документ не сработал, ведь Россия нарушила его, хотя должна была быть одним из гарантов.

По словам Владимира Зеленского тогда он сказал, что Украине нужно или ядерное оружие, или членство в каком-то альянсе.

Журналисты немецкого издания расценили эти слова, как готовность Украины восстановить ядерный потенциал.

В своей публикации автор называет это заявление "шоком" и "ударом". В то же время там процитировали неназванного украинского чиновника, который якобы сказал, что нашему государству понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую ядерную бомбу, ведь якобы "мы имеем нужные знания".

Этот материал вызвал большой общественный резонанс.

Зеленский объяснил свое заявление

Впоследствии во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский вернулся к своему заявлению и объяснил его. Он отрицает планы восстановить ядерный потенциал.

По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Поэтому у нас нет альтернативы, кроме НАТО,

– подчеркнул украинский лидер.

Марк Рютте также призвал не искажать слова и факты. Он заявил, что Украина должна быть в Альянсе, а союзники обеспечат наше государство всем необходимым для этого.

В ОП назвали заявления Bild "ерундой"

В Офисе Президента также не оставили без внимания скандальную статью. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу также отрицает планы Украины по восстановлению ядерного статуса.

В частности, он сказал, что уже давно можно спутать, где слова Юлиана Рьопке, автора статьи, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Обратите внимание! Автора материала уже неоднократно обвиняли в распространении ложной информации. В августе 2023 года Юлиан Рьопке утверждал, что Силы обороны Украины якобы создали плацдарм недалеко от села Казачьи Лагеря, что на левом берегу Херсонщины. Позже Анна Маляр, тогдашняя заместитель министра обороны, заявила, что эта информация не соответствует действительности.



Также он известен резонансным заявлением на своей странице в Твиттере. Там аналитик написал, что Украина якобы не должна беречь людей, иначе "война затянется на десятилетия".

В МИД также отреагировали

Министерство иностранных дел также опубликовало заявление относительно материала немецкого издания. Там отметили, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

В то же время там напомнили, что Украина постоянно сталкивается с ядерным шантажом России, ведь враг не только прибегает к угрозам, а также и создает соответствующие ситуации, когда безопасность ядерных объектов под вопросом.

Поэтому в министерстве призвали мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов.