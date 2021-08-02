Відпрацьоване ядерне паливо возитимуть у зону відчуження: зберігатимуть 100 років

В Іванкіському районі Київської області– зона відчуження, де реконструйовано 43 кілометри залізничної колії, від станції Вільча до станції Янів. Потяг по відповідній колії прямуватиме до Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива.

Ядерне паливо до сховища доправлятимуть з Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС, а зберігатиметься воно там наступні 100 років. Кабінет Міністрів України передав відповідну залізничну ділянку на баланс "Енергоатому".

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Коли розпочали будівництво Центрального сховища

Держпідприємство в партнерстві із Укрзалізницею відреставрувало цю колію і завершило її підготовку до роботи літом 2021 року. Вартість проєкту склала 336 мільйонів гривень.

"Я думаю, що це був такий приклад успішної співпраці між двома великими стратегічними підприємствами, хоча вони в досить різних сферах економіки працюють", – сказав керівник Укрзалізниці Іван Юрик.

Все відпрацьоване паливо вивозитимуть до Центрального сховища у зоні відчуження, робота над будівництвом якого триває ще з початку 2000-х років. У 2005 році переможцем тендеру стала американська компанія Holtec International. Центральне сховище вона мала:

запроєктувати;

побудувати;

ввести в експлуатацію.

Керівництво "Енергоатому" сподівається, що весь комплекс зможе розпочати свою роботу вже в 2021 році до Дня незалежності.

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"Ми дійсно всьому світу показуємо, що ми є надійним партнером, тому що в цьому проєкті брала участь американська компанія, відповідно, дуже тісно співпрацювали. В цьому плані це величезне досягнення, яке ми разом зробили", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Відпрацьоване паливо вивозили в Росію

За один раз потяг перевозитиме відреставрованою залізничною ділянкою приблизно 22 тони відпрацьованого палива. Це об'єм, який надає одна атомна електростанція впродовж року. Тобто, за рік таких партій може бути 3 – 4.

Раніше все відпрацьоване паливо з трьох електростанцій вивозили в Росію. Уряд платив за це на рік 200 мільйонів доларів. Наразі від співпраці з Росією відмовились, а гроші залишаться в Україні.

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"Запорізька атомна станція використовує власний ЦСВЯП за американською технологією і 3 інших станції вивозитимуть своє паливо сюди. Тобто більше у нас електростанцій немає. Якби була ще одна, тоді б ми також сюди вивозили, я думаю", – сказав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Відпрацьоване ядерне паливо зберігатимуть у сховищі впродовж 100 років. Що з ним буде далі наразі точно невідомо. Керівництво "Енергоатому" сподівається, що за відповідний час будуть створені технології, які зможуть на 100% утилізувати таке паливо або використати його поновно. Подібні технології вже є й зараз, але вони на початковій стадії розробки і масово ще не використовуються.