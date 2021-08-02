Ядерне паливо до сховища доправлятимуть з Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС, а зберігатиметься воно там наступні 100 років. Кабінет Міністрів України передав відповідну залізничну ділянку на баланс "Енергоатому".

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Коли розпочали будівництво Центрального сховища

Держпідприємство в партнерстві із Укрзалізницею відреставрувало цю колію і завершило її підготовку до роботи літом 2021 року. Вартість проєкту склала 336 мільйонів гривень.

"Я думаю, що це був такий приклад успішної співпраці між двома великими стратегічними підприємствами, хоча вони в досить різних сферах економіки працюють", – сказав керівник Укрзалізниці Іван Юрик.

Все відпрацьоване паливо вивозитимуть до Центрального сховища у зоні відчуження, робота над будівництвом якого триває ще з початку 2000-х років. У 2005 році переможцем тендеру стала американська компанія Holtec International. Центральне сховище вона мала:

запроєктувати;

побудувати;

ввести в експлуатацію.

Керівництво "Енергоатому" сподівається, що весь комплекс зможе розпочати свою роботу вже в 2021 році до Дня незалежності.

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"Ми дійсно всьому світу показуємо, що ми є надійним партнером, тому що в цьому проєкті брала участь американська компанія, відповідно, дуже тісно співпрацювали. В цьому плані це величезне досягнення, яке ми разом зробили", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Відпрацьоване паливо вивозили в Росію

За один раз потяг перевозитиме відреставрованою залізничною ділянкою приблизно 22 тони відпрацьованого палива. Це об'єм, який надає одна атомна електростанція впродовж року. Тобто, за рік таких партій може бути 3 – 4.

Раніше все відпрацьоване паливо з трьох електростанцій вивозили в Росію. Уряд платив за це на рік 200 мільйонів доларів. Наразі від співпраці з Росією відмовились, а гроші залишаться в Україні.

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"Запорізька атомна станція використовує власний ЦСВЯП за американською технологією і 3 інших станції вивозитимуть своє паливо сюди. Тобто більше у нас електростанцій немає. Якби була ще одна, тоді б ми також сюди вивозили, я думаю", – сказав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Відпрацьоване ядерне паливо зберігатимуть у сховищі впродовж 100 років. Що з ним буде далі наразі точно невідомо. Керівництво "Енергоатому" сподівається, що за відповідний час будуть створені технології, які зможуть на 100% утилізувати таке паливо або використати його поновно. Подібні технології вже є й зараз, але вони на початковій стадії розробки і масово ще не використовуються.