Ядерное топливо в хранилище будут доставлять из Ровненской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, а храниться оно там будет следующие 100 лет. Кабинет Министров Украины передал соответствующий железнодорожный участок на баланс "Энергоатома".

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Когда начали строительство Центрального хранилища

Госпредприятие в партнерстве с Укрзализныцей отреставрировали этот путь и завершило его подготовку к работе летом 2021 года. Стоимость проекта составила 336 миллионов гривен.

"Я думаю, что это был такой пример успешного сотрудничества между двумя большими стратегическими предприятиями, хотя они в достаточно разных сферах экономики работают", – сказал руководитель Укрзализныци Иван Юрик.

Все отработанное топливо будут вывозить в Центральное хранилище в зоне отчуждения, работа над строительством которого продолжается еще с начала 2000-х годов. В 2005 году победителем тендера стала американская компания Holtec International. Центральное хранилище она должна была:

спроэктировать;

построить;

ввести в эксплуатацию.

Руководство "Энергоатома" надеется, что весь комплекс сможет начать свою работу уже в 2021 году ко Дню независимости.

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"Мы действительно всему миру показываем, что мы являемся надежным партнером, потому что в этом проекте участвовала американская компания, соответственно, очень тесно сотрудничали. В этом плане это огромное достижение, которое мы вместе сделали", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отработанное топливо вывозили в Россию

За один раз поезд будет перевозить по отреставрированному железнодорожному участку примерно 22 тонны отработанного топлива. Это объем, который предоставляет одна атомная электростанция в течение года. То есть, за год таких партий может быть 3 – 4.

Раньше все отработанное топливо с трех электростанций вывозили в Россию. Правительство платило за это в год 200 миллионов долларов. Сейчас от сотрудничества с Россией отказались, а деньги останутся в Украине.

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"Запорожская атомная станция использует собственный ЦХОЯТ по американской технологии и 3 других станции будут вывозить свое топливо сюда. То есть больше у нас электростанций нет. Если бы была еще одна, тогда бы мы также сюда вывозили, я думаю", – сказал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Отработанное ядерное топливо будут хранить в хранилище в течение 100 лет. Что с ним будет дальше пока точно неизвестно. Руководство "Энергоатома" надеется, что за соответствующее время будут созданы технологии, которые смогут на 100% утилизировать такое топливо или использовать его повторно. Подобные технологии уже есть и сейчас, но они на начальной стадии разработки и массово еще не используются.