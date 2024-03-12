Країни змінюватимуть підходи: чи можуть союзники відправити військових до України

На Заході вже лунають дискусії щодо того, чи можна було б відправити війська НАТО на територію України для виконання певних завдань. Надзвичайно добре, що ці розмови тривають.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що підходи різних країн поступово змінюються. До прикладу, Німеччина колись говорила, що в жодному разі не відправить Україні танки. Але це таки сталося.

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Минув певний час – і у деяких країнах вже розглядають ймовірність відправлення власних військ для місій з розмінування тощо. А це вже можуть бути сотні людей з технікою.

Далі можна буде говорити і про інші моменти. Думаю, що дискусія буде тривати і надалі. Окремі країни будуть змінювати підходи та ставлення до того, що відбувається, і будуть змінювати позицію,

– сказав Рейтерович.

Чим закінчаться такі дискусії

Як наголосив Рейтерович, найімовірніше, з часом в Україні таки будуть певні підрозділи з інших країн, які допомагатимуть виконувати деякі завдання. Кінцевим результатом усього має стати вступ України до НАТО та створення тут кількох баз поблизу кордону з Росією.

Бажано, щоб там теж дислокувалися союзники по Альянсу. Бо по-іншому стримувати Росію у перспективі 20 – 30 років просто не буде можливості,

– сказав Рейтерович.

Відправлення військ НАТО в Україну: коротко