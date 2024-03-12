Страны будут менять подходы: могут ли союзники отправить военных в Украину

На Западе уже звучат дискуссии относительно того, можно ли было бы отправить войска НАТО на территорию Украины для выполнения определенных задач. Очень хорошо, что эти разговоры продолжаются.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что подходы разных стран постепенно меняются. К примеру, Германия когда-то говорила, что ни в коем случае не отправит Украине танки. Но это все же произошло.

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Прошло некоторое время – и в некоторых странах уже рассматривают вероятность отправки собственных войск для миссий по разминированию и т.п. А это уже могут быть сотни людей с техникой.

Далее можно будет говорить и о других моментах. Думаю, что дискуссия будет продолжаться и в дальнейшем. Отдельные страны будут менять подходы и отношение к тому, что происходит, и будут менять позицию,

– сказал Рейтерович.

Чем закончатся такие дискуссии

Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, со временем в Украине таки будут определенные подразделения из других стран, которые будут помогать выполнять некоторые задачи. Конечным результатом всего должно стать вступление Украины в НАТО и создание здесь нескольких баз вблизи границы с Россией.

Желательно, чтобы там тоже дислоцировались союзники по Альянсу. Потому что по-другому сдерживать Россию в перспективе 20 – 30 лет просто не будет возможности,

– сказал Рейтерович.

Отправка войск НАТО в Украину: коротко