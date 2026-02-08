Українці можуть втратити відстрочку від мобілізації через борги: про що йдеться

За законом, відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки, які мають трьох та більше дітей. Однак несплата аліментів може стати причиною для скасування такої відстрочки.

Про це розповіло Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Через що можна втратити відстрочку?

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ключовим фактором є не лише наявність дітей, а факт їхнього утримання.

Відповідно, право на відстрочку втрачається, якщо у чоловіка є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Якщо такої заборгованості немає, підстави для відстрочки залишаються чинними.

Важливо! Щоб підтвердити це право, необхідно подати до територіального центру комплектування (ТЦК) відповідний пакет документів.

Зокрема, йдеться про:

свідоцтва про народження кожної дитини;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір'ю (за наявності);

документи, що підтверджують шлюб;

довідку з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Варто також зазначити, що відстрочка діє до досягнення дитиною 18 років.

Зміни в процесі мобілізації: останні новини?