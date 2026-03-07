Відстрочка від мобілізації після полону: як її оформити українцям

Українці, які повернулися з російського полону, можуть отримати відстрочку від мобілізації за спрощеною процедурою. Для цього достатньо один раз звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

Після оформлення її продовжуватимуть автоматично кожні 90 днів. Про це повідомляє "Укрінформ".

Хто та як може оформити відстрочку після полону?

Громадяни України, які були звільнені з російського полону, мають право на відстрочку від мобілізації. У Міністерстві оборони пояснили, що процедура її оформлення значно спрощена.

Щоб отримати відстрочку, достатньо один раз звернутися до ЦНАП із відповідними документами. Після цього повторно подавати заяву або відвідувати установи зазвичай не потрібно.

Зміни до порядку оформлення відстрочки почали діяти з 1 листопада 2025 року після змін до постанови Кабінету Міністрів №560. Відтоді значну частину відстрочок у країні продовжують автоматично.

Після оформлення відстрочки її автоматично продовжують кожні 90 днів. Це відбувається без додаткових заяв або довідок, якщо дані про особу правильно внесені до державних реєстрів.

Таке право мають:

військовослужбовці, звільнені з полону;

цивільні громадяни України, які були незаконно утримувані через російську агресію.

Якщо ж автоматичне продовження не відбулося, це може означати, що дані у реєстрах відсутні або застаріли. У такому разі потрібно звернутися до ЦНАПу та оновити інформацію.

Наразі основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. За потреби його можна сформувати й роздрукувати через застосунок або портал Дія.

Військові після служби також матимуть відстрочку