28 грудня, 08:52
Відстрочка від мобілізації без інвалідності у родичів: юристка пояснила, чи можливо це

Дарія Черниш
Основні тези
  • Юристи стверджують, що можливе отримання відстрочки від мобілізації при догляді за родичем без інвалідності, якщо є підтвердження ЛКК.
  • Для осіб з III групою інвалідності висновок ЕКОПФО має містити чітке зазначення про потребу в постійному догляді.

Під час загальної мобілізації деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку. Наприклад, її можуть отримати ті, хто забезпечує догляд за родичем з інвалідністю.

Проте оформити догляд з III групою інвалідності або взагалі без неї на практиці складно, але можливо. Про це розповіла юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіна Вільчинська для РБК-Україна, передає 24 Канал.

Чи можна оформити догляд за родичем без інвалідності?

Як розповіла юристка, процедура встановлення постійного догляду – це процес підтвердження того, що особа не може самостійно забезпечувати свої побутові потреби та потребує допомоги.

Закон передбачає два формати догляду: 

  • професійний – здійснюється соціальними працівниками на базі державних чи приватних установ,
  • непрофесійний – коли догляд здійснює родич або близька людина. У такому випадку доглядальник може претендувати на компенсацію за певних умов.

За словами Вільчинської, саме особам II групи інвалідності зазвичай автоматично передбачена потреба у догляді. Однак для тих, хто її не має є два шляхи підтвердження такого статусу. Йдеться про висновок ЕКОПФО (раніше МСЕК) для осіб з III групою або, для осіб без інвалідності, висновок ЛКК.

У першому випадку у висновку ЕКОПФО має бути чітко зазначено, що людина "потребує постійного стороннього догляду". Адже наявність лише посвідчення – недостатня підстава для надання відстрочки, запевнила юристка.

У разі, якщо родич не має інвалідності, ЛКК може підтвердити, що через похилий вік або хронічні захворювання людина фактично обмежена у життєдіяльності.

