Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвокатки Марини Бекало для "ТСН.ua".

Дивіться також Реформа системи ТЦК: у громадах можуть з'явитися нові селищні відділення

Хто зможе виїхати за кордон?

Як пояснила фахівчиня, чоловіки віком від 18 до 60 років мають право залишати Україну, якщо вони мають інвалідність I, II або III групи. Крім того, право на виїзд поширюється на осіб, які супроводжують громадян з інвалідністю, зокрема чоловіків, які супроводжують дружину з інвалідністю будь-якої групи.

Також виїзд можливий для тих, хто супроводжує одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи. Також для осіб, які здійснюють постійний догляд за людиною з інвалідністю I або II групи.

Окремо закон визначає категорії батьків та законних представників дітей з інвалідністю. До них належать батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи. Таке право також мають опікуни осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Чинне законодавство не робить розподілу за групами інвалідності. Наявність статусу особи з інвалідністю є достатньою підставою для тимчасового звільнення від мобілізації, незалежно від конкретної групи.

Що відомо про зміни в мобілізації у 2026 році?