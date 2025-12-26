Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Марины Бекало для "ТСН.ua".

Смотрите также Реформа системы ТЦК: в общинах могут появиться новые поселковые отделения

Кто сможет выехать за границу?

Как пояснила специалист, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право покидать Украину, если они имеют инвалидность I, II или III группы. Кроме того, право на выезд распространяется на лиц, которые сопровождают граждан с инвалидностью, в частности мужчин, которые сопровождают жену с инвалидностью любой группы.

Также выезд возможен для тех, кто сопровождает одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы. Также для лиц, которые осуществляют постоянный уход за человеком с инвалидностью I или II группы.

Отдельно закон определяет категории родителей и законных представителей детей с инвалидностью. К ним относятся родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. Такое право также имеют опекуны лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Действующее законодательство не делает распределения по группам инвалидности. Наличие статуса лица с инвалидностью является достаточным основанием для временного освобождения от мобилизации, независимо от конкретной группы.

Что известно об изменениях в мобилизации в 2026 году?